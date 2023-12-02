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ВСУ ликвидировали высокопоставленного командира российских морпехов

  • 2.12.2023, 12:49
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ВСУ ликвидировали высокопоставленного командира российских морпехов
Евгений Смирнов

Вместе с ним уничтожили бывшего командира «миротворцев» в Карабахе.

В Украине Силы обороны ликвидировали еще двоих российских офицеров. Черными пакетами ВСУ снабдили полковника морской пехоты Тихоокеанского флота Андрея Божка и старшего лейтенанта из Нижегородской области Евгения Смирнова.

Первый в свое время командовал российским «миротворцем» в Карабахе, второй проехал свыше десяти тысяч километров, чтобы умереть на украинской земле. О ликвидации оккупантов сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

«Успешно демобилизированы: полковник морской пехоты Божок Андрей; старший лейтенант Смирнов Евгений. Смерть врагам», – отметил он.

Несколько больше подробностей о ликвидированном Смирнове собрал блогер Necro Mancer.

«Уроженец Нижегородской области, выпускник РВАИ, карабахский «миротворец» и мастер участка в цехе 435 комбината "Электрохимприбор", старлей Евгений Алексеевич Смирнов 1973 года рождения. Был призван фюрером в 2022-м и 17 ноября 2023-го пал смертью», – лаконично отметил Necro Mancer.

Второй россиянин – полковник морской пехоты Андрей Божок – не удостоился даже некролога.

О том, что 49 летний полковник морской пехоты Тихоокеанского флота 27 октября был уничтожен в Украине, стало известно от волонтеров, заметивших его могилу на одном из российских кладбищ.

Интересно, что Божок ехал к месту своей смерти издалека: он служил в воинской части на острове Русский неподалеку от Владивостока. Чтобы добраться оттуда до Украины, ему пришлось преодолеть свыше 10 тысяч км.

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