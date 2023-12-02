Под Авдеевкой россияне расстреляли сдавшихся в плен безоружных бойцов ВСУ 5 2.12.2023, 17:52

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Есть видеодоказательство военного преступления.

В районе Авдеевки российские оккупанты расстреляли двоих бойцов Вооруженных сил Украины, сдавшихся в плен.

Военное преступление россияне совершили недалеко от села Степовое Донецкой области (находится недалеко от Авдеевки). Об этом сообщает ресурс DeepState.

При этом опубликовано видео, на котором зафиксировано, как российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов, когда они без оружия сдались в плен.

Отмечается, что оккупанты зашли на позиции 45-го ОСБ. При этом бойцы ВСУ были вынуждены сдаваться из-за нехватки БК. Один из них вышел из укрытия с поднятыми руками и лег на землю.

Добавим, что сразу, когда из укрытия вышел без оружия второй украинский военный, россияне расстреляли в упор двоих безоружных солдат ВСУ.

Внимание! Видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними и лицами с неустойчивой психикой.

Кадры расстрела россиянами пленных бойцов ВСУ можно посмотреть по этой ссылке.

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