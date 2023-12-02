Немецкий оружейный гигант Rheinmetall запускает производство в Украине 2 2.12.2023, 21:09

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Уже в следующем году.

Немецкий концерн Rheinmetall начнет производить бронетехнику в Украине уже в следующем году. На заводе будут выпускать бронетранспортеры Fuchs и боевые машины пехоты Lynx, сообщил гендиректор компании Армин Паппергер в интервью WirtschaftsWoche.

Он ожидает, что соответствующее соглашение с Украиной будет заключено в начале 2024 года. «После подписания контракта мы хотим закончить первый Fuchs в течение 6-7 месяцев, а первый Lynx — в течение 12-13 месяцев», — уточнил Паппергер.

По его словам, серийное производство БТР в Украине начнется в конце лета 2024 года, а БМП — летом 2025-го. При этом выпуск танков Panther пока не рассматривается.

Паппергер добавил, что Rheinmetall не собирается строить в Украине новые заводы — вместо этого концерн планирует арендовать и переоборудовать существующие мощности. Он считает, что совместными усилиями удастся обеспечить их безопасность. «Они, кажется, достаточно хорошо защищены, — по крайней мере, это показал опыт последних двух лет войны», — отметил Паппергер.

В октябре этого года АО «Украинская оборонная промышленность» и Rheinmetall зарегистрировали совместное предприятие. Оно должно помочь с местным производством ключевого оборудования, а также обслуживанием и ремонтом западного вооружения. Сообщалось, что предприятие будет базироваться в Киеве. Прежде всего планируется наладить ремонт немецкой техники, в том числе PzH 2000 — самоходных артиллерийский установок (САУ) компании Krauss-Maffei Wegmann.

Rheinmetall является крупнейшим оборонно-промышленным партнером Украины. В 2022 году концерн получил заказы на €900 млн, а в 2023-м их объем увеличился до €2,5 млрд. Паппергер прогнозирует, что в следующем году тенденция продолжится.

В марте глава Rheinmetall говорил о планах построить в Украине танковый завод по производству новейших танков Panther. Тогда Паппергер отмечал, что стоимость проекта составит около €200 млн, предприятие сможет выпускать до 400 машин в год. Panther — последняя модель современных боевых танков Rheinmetall. Их пока не использует ни одна армия мира. Сейчас они находятся в стадии предсерийного прототипа.

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