Россияне атакуют Херсон 20.12.2023, 1:08

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ВСУ сбивают дроны, есть пострадавшие.

Российская армия сегодня вечером, 19 декабря, начала атаковать дронами Херсон. В результате этого пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина. начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко и первого заместителя Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

«Оккупанты ударили по Херсону. В результате атаки ранения получил ребенок, а также женщина», - говорится в сообщении.

По словам Прокудина, есть повреждения учебного заведения, домов и гаражей.

Мрочко сообщил, что в городе слышна работа мобильных бригад, есть сбивание дронов.

Соболевский сообщил, что «прилеты» фиксируются в центральной части Херсона.

Российские захватчики практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам Херсонской области, часто осуществляя обстрелы с левобережной части региона. Вследствие вражеских атак по жилым районам гражданские получают ранения, не редки и случаи гибели местных жителей.

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