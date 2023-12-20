Взрывы в Харькове: Россия ударила ракетами С-300 по транспортному депо 20.12.2023, 9:12

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Были также попадания возле жилых домов и гражданских объектов.

В ночь на 20 декабря в Харькове прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. По предварительной информации, произошло по меньшей мере два попадания.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, попадания были возле жилых домов и гражданских объектов в одном из самых пострадавших районов города.

На месте работают спасатели. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Позже мэр города Игорь Терехов сообщил, что российские войска нанесли удары по территории одного из транспортных депо Харькова в ночь на 20 декабря.

По его словам, на месте попадания уже «и так нет живого места от вражеских обстрелов».

«Это исключительно гражданский объект», — добавил Терехов.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по Харьковской области с территории Белгородской области РФ двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300. По предварительным данным, пострадавших нет.

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