Взрывы в Харькове: Россия ударила ракетами С-300 по транспортному депо
- 20.12.2023, 9:12
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Были также попадания возле жилых домов и гражданских объектов.
В ночь на 20 декабря в Харькове прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. По предварительной информации, произошло по меньшей мере два попадания.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, попадания были возле жилых домов и гражданских объектов в одном из самых пострадавших районов города.
На месте работают спасатели. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Позже мэр города Игорь Терехов сообщил, что российские войска нанесли удары по территории одного из транспортных депо Харькова в ночь на 20 декабря.
По его словам, на месте попадания уже «и так нет живого места от вражеских обстрелов».
«Это исключительно гражданский объект», — добавил Терехов.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по Харьковской области с территории Белгородской области РФ двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300. По предварительным данным, пострадавших нет.