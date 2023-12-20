В Минск прилетел знаменитый Ил-76, захваченный талибами 4 20.12.2023, 14:04

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С какой целью?

Во вторник в 22: 51 в Национальном аэропорту «Минск» приземлился Ил-76ТД (RA-76842), эксплуатируемый российской авиакомпанией «Авиакон Цитотранс».

По всему видно, борт прибыл на техническое обслуживание на Минский завод гражданской авиации №407.

Самолету уже 29 лет — очень уважаемый возраст, но примечателен этот борт отнюдь не этим, пишет nashaniva.com.

Именно этот самолет был перехвачен террористами движения Талибан в небе над Афганистаном 3 августа 1995 года.

Талибы подняли в небо истребитель и принудили Ил-76 к посадке в Кандагаре. На борту Ил-76 находилось семь членов экипажа, а перевозили они боеприпасы для афганского правительства.

Весь экипаж вместе с самолетом был взят в плен, в котором они находились 378 дней.

16 августа 1996 года, под предлогом очередного обслуживания самолета, экипажу удалось запустить двигатели и сбежать через Иран на остатках топлива.

По мотивам этой истории был снят российский фильм «Кандагар».

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