Bloomberg: США рассматривают военный удар по хуситам 20.12.2023, 17:05

Пентагон готовится предложить президенту Джо Байдену «жесткий» ответ.

США и их союзники рассматривают возможность нанесения военных ударов по повстанцам-хуситам в Йемене, которые систематически атакуют корабли в Красном море. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова четырех человек, знакомых с этим вопросом.

В настоящее время обсуждается нанесение ударов по ячейке боевиков, чтобы лишить хуситов возможности атаковать коммерческие суда, пишет агентство. По его данным, Пентагон готовится предложить президенту Джо Байдену «жесткий» ответ на действия хуситов.

При этом в США по-прежнему надеются на работу дипломатии, поскольку военный ответ несет ряд рисков. В частности, в Штатах не хотят расширения конфликта на Ближнем Востоке после начала войны в Израиле из-за нападения боевиков ХАМАС. Также среди рисков — вероятность конфронтации с Ираном, который поддерживает йеменских повстанцев, указывает Bloomberg.

Союзники США в регионе также проявляют осторожность. Саудовская Аравия, граничащая с Йеменом, поддерживается более взвешенного и дипломатического подхода к повстанцам, поскольку опасается, что она может стать объектом новой агрессии со стороны хуситов, отмечается в материале.

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