Трампу запретили участвовать в выборах: есть ли повод радоваться 7 20.12.2023, 17:26

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Спешить с выводами не стоит.

Относительно запрета для Трампа участвовать в выборах, то пока не надо спешить с выводами. Действительно, окружной суд Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах президента в пределах данного штата, написал известный украинский политолог Петр Олещук в Facebook.

Теперь это решение может быть обжаловано в Верховном суде США. Какое решение будет там — не ясно. Среди судей, которые будут принимать решение, преобладают республиканцы, однако лишь часть из них была назначена самим Трампом и может рассматриваться как полностью к нему лояльные. Другие были назначены еще Дж. Бушем-младшим. Как эти «старые консерваторы» относятся к Трампу? Посмотрим.

Подчеркиваю, что речь пока что о запрете баллотироваться в одном конкретном штате. Этот штат, Колорадо, голосует за демократов, поэтому теоретически неучастие в выборах там для Трампа ничего не будет означать. Теоретически. Однако на практике это может быть прецедентом для принятия соответствующих решений в других штатах. Суд в Колорадо же тоже не просто так «с потолка» взял свое решение, а опирался на ноябрьское постановление, в котором Трампа признали виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Короче говоря, пока что ничего не ясно. Нас же больше беспокоит вопрос помощи для Украины.

И здесь тоже не все так просто, ведь новый виток вопроса недопуска Трампа к выборам вполне может разрушить диалог республиканцев и демократов или просто его заморозить.

Хотя есть определенные факты, которые трудно игнорировать как первым, так и вторым. В США выросла поддержка военной помощи Украине, о чем свидетельствуют данные нового опроса FOX News. Так, что касается Украины, 31% опрошенных считает, что США должны делать больше, чтобы помочь в войне с РФ, а 30% говорят, что США должны делать меньше. 35% считают, что текущий уровень поддержки является правильным. Опрос свидетельствует, что с ноября количество тех, кто считает, что США следует делать больше, чтобы помочь Украине, выросло на 10 пунктов. И демократы (+13), и республиканцы (+7) скорее считают, что Украине нужна дополнительная помощь.

Таким образом, фактом является то, что новый тренд — рост идеи поддержки для Украины, и весьма показательно, что заявляет об этом именно FOX News — ведущее медиа именно для республиканских избирателей, чей владелец недавно был в Украине и достаточно плодотворно пообщался с украинским президентом.

После ряда визитов украинских делегаций в США, и, в частности, лично президента Украины Зеленского, тренды несколько меняются. И это находит отражение и в СМИ Запада, в первую очередь — в СМИ США. Там все больше публикаций на тему, почему надо помогать Украине. И аргументация в этих публикациях вполне понятна для американского избирателя. Поэтому даже политики, традиционно занимающие в США недружественную по отношению к Украине позицию, не делают сейчас антиукраинских заявлений, ограничиваясь требованиями «решить вопрос с границей вместе с помощью для Украины».

Короче говоря, вся эта ситуация имеет много политических измерений. И все это очень сложно и запутанно, потому что параллельно с нашей войной США переживают предвыборную кампанию, которая обещает быть сложной, и очень серьезный кризис политических институтов. Очень давно у них не было отставок спикеров, очень давно не было попыток ограничить право кого-то участвовать в президентских выборах на основании участия в мятеже против правительства и так далее.

Поэтому не надо очень эмоционально на это все реагировать, потому что эмоциональных качелей там еще будет очень и очень много.

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