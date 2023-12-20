В Петербурге во время церемонии приема в гражданство РФ 11 мужчинам раздали повестки в военкомат 17 20.12.2023, 19:23

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Ранее Путин упростил прием белорусов в гражданство РФ.

В Санкт-Петербурге на тожественной церемонии приема в российское гражданство, которая проходила в отделении полиции Калининского района, одиннадцати мужчинам вручили повестки в военкомат, сообщила пресс-служба МВД.

«Выходцы из стран ближнего зарубежья», получившие российские паспорта, принесли присягу и поклялись соблюдать обязанности гражданина РФ, в том числе «защищать свободу и независимость» государства, отметили в ведомстве.

«На этой ноте присутствующие на церемонии представители военкоматов при участии руководства военного следственного отдела СК РФ по Петербургскому гарнизону вручили присягнувшим повестки о постановке на воинский учет», — говорится в отчете МВД. После раздачи повесток новым гражданам России включили государственный гимн.

Согласно российскому законодательству, иностранец при получении гражданства РФ должен встать на воинский учет в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев ранее предлагал выдавать российские паспорта иностранцам одновременно с постановкой на воинский учет, так как сами они «забывают» это сделать.

С начала лета 2023 года российские силовики получили указание проводить облавы на мигрантов и лиц, недавно получивших российское гражданство, чтобы отправлять их в военкоматы для постановки на воинский учет. Рейды проходили на Китайском рынке в Челябинске, на Хилокском рынке в Новосибирске, на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге, в Свердловской области и Чувашии, а также в мечетях Подмосковья и на складах Wildberries.

В Москве сотрудникам патрульно-постовой службы полиции поручили искать не состоящих на воинском учете граждан. Для этого они должны проверять соответствующую отметку в паспорте у прохожих. Если такой отметки не окажется, гражданина приказано задержать и доставить в отдел полиции.

Участковый должен будет переписать данные задержанного и отправить их в военкомат по месту жительства, чтобы сотрудники комиссариата поставили человека на учет. При этом задержанному также выдадут направление в военкомат. Основной упор полицейским рекомендовали делать на тех, кто недавно получил российское гражданство.

Как сообщал Charter97.org, Путин упростил прием белорусов в гражданство РФ.

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