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G7 ужесточила контроль за торговлей российской нефтью

  • 20.12.2023, 20:16
G7 ужесточила контроль за торговлей российской нефтью

Страны «большой семерки» намерены вернуть российскую нефть под «потолок».

Чтобы ограничить доходы бюджета, около трети которого идет на войну, они ужесточают контроль за морскими поставками с целью не дать продавцам и торговым фирмам реализовывать нефть дороже $60 за баррель.

«Коалиция с самого начала ясно дала понять, что мы очень серьезно относимся к обвинениям в нарушении ценового потолка. Поэтому мы решительно настроены увеличить издержки России... Члены коалиции изучают все имеющиеся доказательства и могут предпринять дополнительные действия», – говорится в заявлении «семерки».

Первые шаги уже объявлены. Они направлены на то, чтобы повысить прозрачность операций с нефтью и подотчетность перевозчиков, пользующихся услугами западных финансовых компаний. Последних стали попросту обманывать, сообщая о приобретении нефти по цене не выше $60 за баррель, говорили в последние месяцы аналитики и западные чиновники. Поэтому теперь G7 требует от страховых и финансовых компаний получать от перевозчиков формальное подтверждение каждый раз, как те загружают нефть.

Кроме того, все, у кого есть доступ к перечню дополнительных затрат (на страхование, фрахт и т. д.), должны передавать эту информацию дальше по цепочке поставок. Это требование, по всей видимости, должно вывести из тени деньги, которые «теряются» на пути между портом отгрузки и портом доставки. Так, согласно официальным таможенным данным Индии, средняя цена российской нефти при поступлении в индийские порты составляет в этом году $72 за баррель – на $12 выше, чем заявленная цена при отгрузке в российских портах. В результате около $11 млрд на пути между Россией и Индией в этом году пропало, посчитал Bloomberg, назвав эту сумму «разницей за доставку»: «Часть ее приходится на законные транспортные издержки, но почти все деньги идут через анонимных трейдеров или неизвестные судоходные компании».

В ближайшие недели страны «семерки» проинформируют свои финансовые компании и представителей судоходной отрасли о новых требованиях. Их реализация должна «обеспечить соблюдение ценового потолка и подорвать операции по его обходу, сократив возможности для злоумышленников использовать непрозрачные транспортные расходы для сокрытия покупки [нефти] по цене выше потолка», говорится в заявлении G7.

Накануне в рамках 12-го пакета санкций Евросоюз также ввел меры более тщательного контроля за продажей танкеров третьим странам и предотвращения их использования для транспортировки нефти по цене выше потолка. Все вместе эти шаги, как считает «семерка», еще больше затруднят попытки российских экспортеров обойти потолок, обманывая поставщиков услуг... и еще сильнее повысят расходы российских экспортеров, которые нуждаются в премиальных услугах, но не желают продавать нефть ниже предельной цены.

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