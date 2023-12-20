G7 ужесточила контроль за торговлей российской нефтью 20.12.2023, 20:16

Страны «большой семерки» намерены вернуть российскую нефть под «потолок».

Чтобы ограничить доходы бюджета, около трети которого идет на войну, они ужесточают контроль за морскими поставками с целью не дать продавцам и торговым фирмам реализовывать нефть дороже $60 за баррель.

«Коалиция с самого начала ясно дала понять, что мы очень серьезно относимся к обвинениям в нарушении ценового потолка. Поэтому мы решительно настроены увеличить издержки России... Члены коалиции изучают все имеющиеся доказательства и могут предпринять дополнительные действия», – говорится в заявлении «семерки».

Первые шаги уже объявлены. Они направлены на то, чтобы повысить прозрачность операций с нефтью и подотчетность перевозчиков, пользующихся услугами западных финансовых компаний. Последних стали попросту обманывать, сообщая о приобретении нефти по цене не выше $60 за баррель, говорили в последние месяцы аналитики и западные чиновники. Поэтому теперь G7 требует от страховых и финансовых компаний получать от перевозчиков формальное подтверждение каждый раз, как те загружают нефть.

Кроме того, все, у кого есть доступ к перечню дополнительных затрат (на страхование, фрахт и т. д.), должны передавать эту информацию дальше по цепочке поставок. Это требование, по всей видимости, должно вывести из тени деньги, которые «теряются» на пути между портом отгрузки и портом доставки. Так, согласно официальным таможенным данным Индии, средняя цена российской нефти при поступлении в индийские порты составляет в этом году $72 за баррель – на $12 выше, чем заявленная цена при отгрузке в российских портах. В результате около $11 млрд на пути между Россией и Индией в этом году пропало, посчитал Bloomberg, назвав эту сумму «разницей за доставку»: «Часть ее приходится на законные транспортные издержки, но почти все деньги идут через анонимных трейдеров или неизвестные судоходные компании».

В ближайшие недели страны «семерки» проинформируют свои финансовые компании и представителей судоходной отрасли о новых требованиях. Их реализация должна «обеспечить соблюдение ценового потолка и подорвать операции по его обходу, сократив возможности для злоумышленников использовать непрозрачные транспортные расходы для сокрытия покупки [нефти] по цене выше потолка», говорится в заявлении G7.

Накануне в рамках 12-го пакета санкций Евросоюз также ввел меры более тщательного контроля за продажей танкеров третьим странам и предотвращения их использования для транспортировки нефти по цене выше потолка. Все вместе эти шаги, как считает «семерка», еще больше затруднят попытки российских экспортеров обойти потолок, обманывая поставщиков услуг... и еще сильнее повысят расходы российских экспортеров, которые нуждаются в премиальных услугах, но не желают продавать нефть ниже предельной цены.

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