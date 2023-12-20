Страны Балтии договорились о совместном исполнении санкций ЕС против Беларуси 1 20.12.2023, 20:28

Подписана декларация.

Эстония, Латвия и Литва договорились применять общий подход к выполнению введенных Европейским союзом санкций против России и Беларуси. Власти стран Балтии подписали сегодня, 20 декабря, соответствующую декларацию.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

Документ был подписан и обнародован премьер-министрами Эстонии, Латвии и Литвы Каей Каллас, Эвикой Силиней и Ингридой Шимоните.

«Общий подход помогает избежать фрагментации и повышает эффективность санкций», - заявила глава эстонского правительства.

Также Каллас выразила надежду, что инициатива стран Балтии станет хорошим примером для других приграничных стран ЕС, и пригласила приобщаться к подобной практике.

«Мы также продолжим наши усилия по гармонизации выполнения санкций на уровне Европейского Союза», - отметила премьер Эстонии.

В заявлении также указывается, что общий подход страны Балтии примут до 31 января 2024 года.

В эстонском правительстве уточнили, что это, в частности, означает, что органы государств Балтии, осуществляющие таможенный контроль, согласовывают единый подход к случаям, когда маршрут груза выглядит нелогичным и вызывает подозрения в уклонении от санкций. Ожидается, что таким образом обмен информацией станет более эффективным.

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