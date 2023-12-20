Правозащитники обратились в ООН по поводу задержаний белорусов за донаты 4 20.12.2023, 20:52

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Правозащитники обратились к спецдокладчику по Беларуси.

Юридическая служба правозащитного центра «Вясна» направила обращение четырем спецдокладчикам ООН по поводу преследования белорусов за пожертвования в благотворительные фонды, сообщили правозащитники.

Правозащитники обратились к спецдокладчику по Беларуси, по вопросам о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, а также о свободе ассоциаций.

Правозащитники отмечают, что сейчас решение о признании группы людей «экстремистской» принимается МВД в закрытом режиме. На примере фонда солидарности BYSOL в «Вясне» объясняют, что белорусов задерживали и вызывали в КГБ за донаты через Facebook в фонд, когда он еще не был признан «экстремистским» (это произошло 3 декабря 2021 года).

«Обычно сотрудники КГБ заставляют задержанных написать признание о перечислении денег в фонд BYSOL, а затем перечислить „на благотворительность“, на счет государственного учреждения, сумму, которая иногда в десятки раз превышает пожертвование. В противном случае грозят завести уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности», — говорится в заявлении «Вясны».

Также под уголовное преследование подпадают и активисты организаций, которые используют донаты на поддержку репрессированных белорусов.

Всего на данный момент «Вясне» известно о 47 людях под стражей, из них 30 осуждены по ст. 361−2 УК за «финансирование экстремистской деятельности».

Как говорит юрист «Вясны» Светлана Головнева, существующая практика уголовной ответственности за донаты ex post facto имеет серьезные последствия, выходящие за собственно правовые границы. А страх преследования за донаты сдерживает людей от сознательного участия в общественной жизни, в отстаивании прав человека, социальной справедливости и демократических ценностей.

Правозащитница обращает внимание на двойное влияние практики преследования за донаты на гражданское общество:

— Во-первых, это ограничивает возможности краудфандинга для организаций гражданского общества, препятствуя их способности мобилизовывать ресурсы для полезной общественной деятельности.

Во-вторых, подобное отношение подавляет у белорусов желание активно участвовать в делах, в которые они верят. Атмосфера осторожности подрывает основы открытого общества, основанного на участии.

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