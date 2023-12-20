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В Польше назначено новое руководство общественных СМИ

  • 20.12.2023, 21:17
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В Польше назначено новое руководство общественных СМИ

Назначены и новые наблюдательные советы.

В Польше назначено новое руководство общественных СМИ. Новым директором общественного польского телевидения (TVP) стал Томаш Сыгут, сообщает tvn24.pl.

«Польское радио» возглавил Павел Майхер, информационное агентство PAP — Марек Блоньски.

Назначены и новые наблюдательные советы общественных медиа.

Накануне Сейм Польши принял постановление «О восстановлении правового порядка, непредвзятости и целостности государственных СМИ и Польского агентства печати». За постановление проголосовали 244 депутата, против — 84, 16 депутатов воздержались.

Новое правительство Польши, возглавляемое премьером Дональдом Туском, назвало «реорганизацию и переориентацию содержания общественного вещания» одним из своих приоритетов.

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