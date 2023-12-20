На въезд в Беларусь из Литвы образовались огромные очереди 20.12.2023, 22:10

Люди ждут больше 20 часов.

На въезде в Беларусь со стороны литовского пункта «Мядининкай» скопилась значительная очередь. По словам читателя «Зеркала» , он стоит там с вечера вторника и спустя более 20 часов все еще не смог пересечь границу. Спросили у пограничников обеих стран, из-за чего возникла проблема.

Андрей приехал к пункту пропуска «Мядининкай» на своей машине во вторник, 19 декабря, в районе 19.40 по литовскому времени (20.40 по белорусскому).

— На тот момент по гугл-картам до пограничного пункта оставалось около двух километров, — рассказывает белорус. — До 23 часов мы продвинулись где-то на 200 метров, а с 23.00 примерно до 7.30 следующего дня движения не было совсем. В сумме за 20 часов мы проехали целых 800 метров. И сколько нам тут еще стоять? Все-таки в очереди не только мужчины, есть и женщины, которым гораздо важнее личная гигиена.

На данный момент (18.00 по литовскому и 19.00 по белорусскому времени) Андрей все еще в очереди. По словам собеседника, за последние несколько часов он проехал около 200 метров и до сих пор не доехал до шлагбаума.

— Что ситуация не очень, это мягко сказано. Плюс на улице не май месяц, — делится мужчина.

Что говорят белорусские и литовские пограничники?

С вопросом о ситуации на границе журналистка «Зеркала» позвонила на горячую линию Госпогранкомитета Беларуси как обычная гражданка. Услышав описание ситуации, там заявили: с их стороны все в порядке.

— «Каменный Лог»? У нас перед пунктом пропуска ни одной машины нет.

— А тогда почему литовская сторона не пускает?

— Могу у вас тот же вопрос спросить, почему литовцы не пускают? — ответил дежурный.

«Зеркало» также обратилось в Литовскую пограничную службу. Пресс-служба ведомства заявила, что «работа пограничного контроля в “Мядининкае” и других пунктах пограничного контроля продолжается в обычном режиме».

— Пропускная способность легковых автомобилей находится в пределах нормы. Более длинные очереди образуются из-за обычного увеличения трафика в предпраздничный период, когда люди чаще совершают покупки и посещают родственников, — рассказали там.

Согласно отчету о пересечении литовской границы, который пресс-служба предоставила в распоряжение редакции, по данным на 8 утра 19 декабря в пограничном пункте «Мядининкай» действительно наблюдалось увеличение трафика. Пропускная способность пункта на выезде из Литвы для легковых автомобилей — 245 транспортных средств за сутки. В отчете также указано, что на утро вчерашнего дня в очереди находилось 160 легковых машин, а среднее время ожидания — 8 часов.

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