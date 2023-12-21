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Электрогрузовик на одних солнечных батареях поднялся на самый высокий вулкан

  • 21.12.2023, 2:21
Электрогрузовик на одних солнечных батареях поднялся на самый высокий вулкан

Видео.

Грузовик на солнечных батареях поднялся на самый высокий в мире вулкан, используя только солнечную энергию. Об этом сообщает Elektrek.

Швейцарская команда Peak Evolution успешно поднялась на высоту 6 500 метров над уровнем моря в Чили на своем электрическом грузовике на солнечных батареях. Этот экспедиционный автомобиль имеет два электродвигателя мощностью 120 кВт каждый и литий-ионную батарею с номинальным напряжением 300 В и емкостью 90 кВт-ч.

Грузовик заряжается от солнечных панелей на крыше и земле, общей мощностью 7,4 кВт. Солнечная энергия возвращается к грузовику с помощью системы зарядки постоянного тока. Грузовик разработали специально для подъема на высоту. Экспедиция готовилась четыре года.

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