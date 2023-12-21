ISW: Возник раскол между Путиным и патриархом Кириллом 3 21.12.2023, 9:25

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Глава РПЦ обрушился на «русский мир» в понимании Кремля.

Глава РПЦ Кирилл Гундяев сделал целый ряд антимигрантских и ксенофобских высказываний.

При этом его речи прямо противоречат заявлениям Путина относительно инклюзивности такого понятия, как «русский мир».

Аналитики из Института изучения войны (ISW) решили проанализировать епархиальное собрание в Москве 20 декабря 2023 года.

На этом собрании Кирилл и обвинил всех мигрантов в угрозе межэтническому и межрелигиозному миру в РФ: якобы они отказываются интегрироваться в российское сообщество, создавая преступные организации.

Если такие тенденции со стороны мигрантов будут сохраняться, то «православный народ» потеряет Россию.

Заявления Гундяева сильно контрастируют с речами Путина, который пытается возродить СССР, объединив под РФ те народности и страны, которые входили в состав Союза, Российской империи и даже Киевской Руси, именно поэтому 18 декабря в силу вступил указ Путина, упрощающий получение гражданства РФ для жителей Казахстана, Молдовы и Беларуси.

С одной стороны, такими действиями Путин хочет «стать царем, защищающий права своего народа». Этими действиями он «оправдывает» вторжение своей армии в Украину.

С другой стороны, Путин пытается сделать из себя инклюзивного лидера, который под одной крышей может объединить разные народности, религии и культуры.

Аналитики из ISW считают, что таким образом нарративы и политика Кирилла противоречивы и могут в конечном итоге осложнить усилия Путина по умиротворению различных групп избирателей в России, а также спровоцировать дальнейшие межэтнические и межрелигиозные конфликты.

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