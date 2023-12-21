Российский танк Т-80БВМ под Крынками взрывом разнесло на куски 21.12.2023, 9:49

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Видеофакт.

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский танк Т-80БВМ вблизи Крынок на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой мощная детонация боекомплекта разносит на клочья вражескую бронемашину, опубликована в соцсетях.

«Одна из самых эпических детонаций за последнее время! Российский Т-80БВМ двигался в сторону Крынок на левобережье Херсонщины, однако впоследствии изменил планы и откатился в сторону лесов, где его и подстрелил FPV-дрон «Птиц Мадяра», - отмечает в комментарии автор публикации.

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