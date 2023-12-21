закрыть
21 декабря 2023, четверг, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский танк Т-80БВМ под Крынками взрывом разнесло на куски

  • 21.12.2023, 9:49
  • 2,014
Российский танк Т-80БВМ под Крынками взрывом разнесло на куски

Видеофакт.

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский танк Т-80БВМ вблизи Крынок на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой мощная детонация боекомплекта разносит на клочья вражескую бронемашину, опубликована в соцсетях.

«Одна из самых эпических детонаций за последнее время! Российский Т-80БВМ двигался в сторону Крынок на левобережье Херсонщины, однако впоследствии изменил планы и откатился в сторону лесов, где его и подстрелил FPV-дрон «Птиц Мадяра», - отмечает в комментарии автор публикации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Белорусы должны быть готовы перехватить власть
Белорусы должны быть готовы перехватить власть Дмитрий Бондаренко
Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска