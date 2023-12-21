Штабы, офисы и не только: армия Израиля показала подземный город главарей ХАМАС 21.12.2023, 10:52

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Туннели нашли под оживленной площадью в центре сектора Газа.

Израильские военнослужащие обнаружили в центре Газы на площади Палестины целый подземный город боевиков ХАМАС.

Он состоит из множественных шахт, которые ведут в штаб-квартиры, офисы и центры управления боевиков.

На подземный город наткнулись бойцы из 401-й бронебригады ЦАХАЛ и спецназа «Шальдаг».

Детально изучив все шахты и туннели, бойцы из 401-й бригады узнали, что офис Дефа, одного из главарей ХАМАС, находился под зданием магазина оптики.

В отношении самого Дефа было совершено 7 попыток ликвидации. Передвигается он с помощью инвалидного кресла, а его офис был построен с учетом этой особенности.

Также в подземном городе есть и офис верховного главаря ХАМАС Синвара, оборудованный лифтом. Еще был найдет подземный конференц-зал на 150 м2.

Еще в одном найденном конференц-зале главари ХАМАС проводили свои тайные заседания. В доме начальника канцелярии Синвара была найдена аппаратура, которая могла обеспечивать водой и электричеством подземный город на случай ЧП.

Очень большой магазин в самом центре Газы служил прикрытием для строительных материалов.

В подземном городе еще есть террористы, которые иногда атакуют ЦАХАЛ.

Один из таких инцидентов произошел 19 декабря. За последние пару недель ЦАХАЛ ликвидировал до 600 боевиков ХАМАС.

Подземный город находился в центре Газы в жилых районах, чтобы замаскировать логово боевиков.

Подземный город был соединен туннелями с больницами «Шифа» и «Рантиси». У всех главарей боевиков ХАМАС квартиры находились в центре Газы рядом с подземным городом.

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