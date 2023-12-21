Штабы, офисы и не только: армия Израиля показала подземный город главарей ХАМАС
- 21.12.2023, 10:52
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Туннели нашли под оживленной площадью в центре сектора Газа.
Израильские военнослужащие обнаружили в центре Газы на площади Палестины целый подземный город боевиков ХАМАС.
Он состоит из множественных шахт, которые ведут в штаб-квартиры, офисы и центры управления боевиков.
На подземный город наткнулись бойцы из 401-й бронебригады ЦАХАЛ и спецназа «Шальдаг».
Детально изучив все шахты и туннели, бойцы из 401-й бригады узнали, что офис Дефа, одного из главарей ХАМАС, находился под зданием магазина оптики.
В отношении самого Дефа было совершено 7 попыток ликвидации. Передвигается он с помощью инвалидного кресла, а его офис был построен с учетом этой особенности.
Также в подземном городе есть и офис верховного главаря ХАМАС Синвара, оборудованный лифтом. Еще был найдет подземный конференц-зал на 150 м2.
Еще в одном найденном конференц-зале главари ХАМАС проводили свои тайные заседания. В доме начальника канцелярии Синвара была найдена аппаратура, которая могла обеспечивать водой и электричеством подземный город на случай ЧП.
Очень большой магазин в самом центре Газы служил прикрытием для строительных материалов.
В подземном городе еще есть террористы, которые иногда атакуют ЦАХАЛ.
Один из таких инцидентов произошел 19 декабря. За последние пару недель ЦАХАЛ ликвидировал до 600 боевиков ХАМАС.
Подземный город находился в центре Газы в жилых районах, чтобы замаскировать логово боевиков.
Подземный город был соединен туннелями с больницами «Шифа» и «Рантиси». У всех главарей боевиков ХАМАС квартиры находились в центре Газы рядом с подземным городом.