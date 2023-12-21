Путин потребовал ставить россиян на учет без явки в военкомат 5 21.12.2023, 11:11

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И начать призыв по электронным повесткам.

Глава РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны обеспечить постановку россиян на воинский учет без личной явки в военкомат и начать применять единый реестр военнообязанных для рассылки электронных повесток с осеннего призыва 2024 года.

Это следует из перечня поручений, который был опубликован на сайте Кремля. Ответственным за запуск реестра Путин назначил министра обороны Сергей Шойгу, а за рассылку электронных повесток — Шойгу и главу Минцифры Максута Шадаева.

В июле 2023 года правительство утвердило новый порядок призыва на военную службу, который предполагает цифровизацию воинского учета. В частности, в законодательство были внесены поправки, позволяющие оповещать призывников в электронном виде, а не только лично или через работодателя. Также было принято положение о создании единого реестра военнообязанных и ограничении на выезд за границу для тех, кто пытается уклониться от воинской службы.

В мае Минцифры анонсировало запуск реестра воинского учета до 31 декабря 2023 года. Однако в ведомстве отмечали, что Минобороны сможет полноценно его эксплуатировать только с 1 января 2025 года, так как для постепенного ввода реестра в работу потребуется год. Это связано в том числе с «очень жесткими» требованиями «с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности», объяснял замминистра цифрового развития, связи и коммуникации Олег Качанов.

В реестре будет содержаться личная информация о призывнике: ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС, место жительства и место пребывания, семейное положение, данные паспорта, образование, место работы, состояние здоровья и проч. Передавать данные в реестр обязали Федеральную налоговую службу, Социальный фонд, ЗАГСы, Минздрав, МВД, государственных и частных работодателей, а также частные клиники.

14 декабря на «прямой линии» Путин заявил, что в России не планируется вторая волна мобилизации, поскольку власти набрали около 500 тыс. контрактников и добровольцев в этом году. При этом администрация президента и Минобороны спустили властям регионов новые задания по набору контрактников на войну в 2024 году. По данным источников Faridaily, Кремль требует найти для войны в Украине еще 400 тыс. человек.

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