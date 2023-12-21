Минус личный состав и техника: ВСУ установили «шикарный» рекорд по ликвидации оккупантов в Мариуполе 21.12.2023, 11:17

3,690

Мощные взрывы прогремели на территории комбината, где россияне устроили военную базу.

В результате взрывов, прогремевших в Мариуполе вечером 20 декабря, были уничтожены состав БК и военная техника российских оккупантов. Захватчики хранили их на территории бывшего Хладокомбината в Кальмиусском районе города.

Кроме того, тяжелые ранения получили 10 солдат РФ, их госпитализировали.

О последствиях «бавовны» сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Вчера посетила кара небесная на территорию бывшего хладокомбината в Кальгорском районе. Где оккупант неосторожно спрятал БК и технику. Как спрятал, теперь и не досчитается. Все в минус», - сообщил он.

«Дважды за неделю. Приятный рекорд. Просто шикарные сутки», – отметил Андрющенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».