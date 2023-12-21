Атака украинских хакеров-патриотов затронула и Минск 4 21.12.2023, 12:50

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Хакеры опубликовали скриншоты сбоев на серверах «Битрикс24» в СНГ.

Хакеры из украинского движения IT Army of Ukraine «положили» российский сервис для управления бизнесом «Битрикс24». Об успешной атаке на серверы они рассказали в своем телеграм-канале. Внимание на публикацию обратил devby.io.

В результате атаки 40% пользователей испытывали проблемы с доступом к CRM-системе и другим инструментам сервиса. По словам организации, это десятки или даже сотни миллионов долларов убытков для российской экономики.

Хакеры опубликовали скриншоты сбоев на серверах «Битрикс24» в СНГ — в частности, российском, белорусском и казахстанском. Неполадки наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах России, а также в Минске.

Разработкой сервиса занимается российская фирма «1С-Битрикс». Им пользуются такие крупные компании, как «Роснефть». 1 июня он приостановил работу в Украине, все пользовательские данные были удалены.

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