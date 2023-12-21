Саакашвили отравили мышьяком и ртутью: мать политика раскрыла подробности 2 21.12.2023, 14:05

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Это произошло уже в тюрьме.

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже третий год подряд находится в тюрьме, отравили мышьяком и ртутью.

Об этом рассказала мать политика Гиули Аласания.

Она рассказала и о состоянии здоровья Саакашвили, которое, судя по ее словам, не очень хорошее.

«У него дистрофия мышц, едва передвигается, давление, температура», - отметила она.

Гиули Аласания сообщила, что пока Саакашвили был в тюрьме, его отравили. Отравление подтвердили в лаборатории в США.

«Вы, конечно, знаете, что его отравили. Был сделан анализ, который доставили в калифорнийскую лабораторию и там проверили. Отравление уже произошло в тюрьме - это мышьяк и ртуть», - сказала мать экс-президента Грузии.

Ранее СМИ писали, что американский врач Дэвид Смит предоставил экспертное заключение о том, что в образцах волос и ногтей бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в частности ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением.

Отметим, сегодня у Михаила Саакашвили день рождения - ему исполнилось 56 лет.

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