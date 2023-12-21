Джо Байден рассказал, как разогнал Porsche до 275 км/час 3 21.12.2023, 15:59

Президент США — известный поклонник авто.

Президент США Джо Байден пришел в восторг от лаунч-контроля гоночного авто, в котором, как он заявил, он недавно проехался.

Об этом он рассказал в подкасте Conan O’Brien Needs a Friend, где обсуждал свою любовь к автомобилям, пишет New Voice.

Байден, известный поклонник авто, владеет кабриолетом C2 Corvette 1967 года и иногда тестирует понравившиеся модели на испытательном полигоне Секретной службы. Во время разговора с Конаном О’Брайеном он упомянул свой опыт поездки в Porsche.

«Знаете что? У них отличная лаунч-контроль. У меня Porsche разгонялся до 275 км/ч», — поделился президент США.

Марка оснащает свои авто этой системой относительно давно, поэтому, возможно, Байден катался на Porsche еще до вступления на должность.

Он не уточнил, на какой именно модели бренда прокатился, но лаунч-контролем снабжаются лишь две: 911 и Panamera Turbo.

Лаунч-контроль (Launch Control) — это электронная система, использующаяся в устройстве спортивных (гоночных) и серийных автомобилей, с целью появления возможности «стремительного старта». Использование Launch Control позволяет эффективно управлять рядом функций автомобиля: системой впрыска, зажигания, дроссельной заслонкой.

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