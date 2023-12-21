Власти хотят запустить очередную базу данных 21.12.2023, 16:10

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Кого она затронет.

Минэкономики хочет создать очередную базу данных. На этот раз — с информацией об объединениях предпринимателей. Об этом сообщается на сайте ведомства. Напомним, чиновники также собираются ввести «супербазу» доходов населения. В Беларуси действуют и другие базы с данными о населении и бизнесе. К примеру, по «тунеядцам» их насчитывается как минимум две.

Создание базы данных об объединениях предпринимателей обсудили на очередном заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Минэкономики. Подробностей по новой базе немного, пишет «Зеркало».

«Для предпринимателей такая информация станет своеобразным навигатором относительно того, какая ассоциация сможет наилучшим образом представлять их интересы. Государство же сможет, руководствуясь объективными критериями, привлекать экспертов, обладающих опытом и знаниями в определенных отраслях и сферах деятельности, в составы общественно-консультативных советов и региональных советов по развитию предпринимательства, а также к оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов на условия ведения бизнеса», — заявил заместитель министра экономики Владимир Наумович.

На этой встрече были в том числе представители департамента по предпринимательству, НИЭИ Минэкономики, представители бизнес-союзов.

«Свои замечания по документу высказали руководители предпринимательских объединений. По результатам обсуждения совместно с представителями делового сообщества были выработаны подходы по дальнейшей работе с методикой (по запуску новой базы. — Прим. ред.)», — уточнили в Минэкономики.

Другие подробности по этой базе данных в ведомстве не сообщают.

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