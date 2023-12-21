В Воздушных силах Украины раскрыли, сколько ракет и дронов РФ уничтожили за два года 21.12.2023, 16:50

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В ближайшее время в Украину должна поступить еще одна система Patriot.

С начала полномасштабного вторжения России российские оккупанты выпустили по Украине 7400 ракет разных типов и 3700 БПЛА.

«Выпущено по Украине 7400 ракет. Уничтожено примерно 1600», - рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

При этом отметил, что в количество 7400 посчитаны все ракеты: треть из этого количества ракеты С-300 и С-400, а также Х-22, баллистические ракеты — около 900 баллистических ракет "Искандер-М", которые полетели по Украине. Игнат отметил, что людям хочется радости к праздникам.

- Но самая большая наша радость в том, что мы действительно даем отпор врагу, не простая цена. И я думаю, что обязательно будут и радостные мгновения, когда мы получим больше оружия, больше людей будет помогать армии в защите страны, - подчеркнул он.

Он напомнил, что есть хорошие новости от Германии, которая должна передать Украине в ближайшее время дополнительную систему Patriot.

- Таких батарей надо еще больше и больше, чтобы заменить советские системы, которые уже истощаются и боекомплекта все меньше к ним находят. И очередные системы IRIS-T - это также то, что нам очень нужно, чтобы создать ту желанную нами эшелонированную систему противовоздушной обороны из современных западных систем и сверху с современным самолетом, который будет также будет защищать нас с воздуха, - отметил Игнат.

Он также сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения, точнее с сентября 2022 года, когда россияне начали применять ударные БПЛА типа "Шахед", их прилетело в Украину 3700, из них 2900 было уничтожено.

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