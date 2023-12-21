Россия провалила импортозамещение дронов 2 21.12.2023, 17:21

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План Путина не удалось реализовать.

Производители российских дронов не смогли импортозаместить компоненты, из которых собираются беспилотники, и отказываются проходить государственную сертификацию, сообщил замглавы Росавиации Андрей Добряков.

«К сожалению, первоначальные планы организаций, заявивших о желании заниматься производством БАС (беспилотных авиационных систем. — ТМТ), <…> сдвинулись по срокам из-за причин, не зависящих от Росавиации. Эти причины обусловлены скорее задачами по необходимому импортозамещению компонентов», — сказал РБК Добряков.

По его словам, некоторые разработчики пока не определились или отложили запуск серийного производства своих изделий, ограничившись единичным выпуском, для которого сертификация не требуется.

В связи с этим Росавиация утвердила новый график сертификации беспилотников, включенных в гражданский госзаказ. Согласно плану, большая часть дронов теперь должна получить сертификаты в 2024–25 годах. Это следует из документа, с которым ознакомился РБК.

В декабре 2022 года Путин поручил сертифицировать как минимум десять типов беспилотников до сентября 2023 года. В сентябре сроки пришлось продлить до конца года. Как отметил источник в аппарате правительства, «проблема заключается в неготовности разработчиков предоставлять документацию».

Сертификация необходима для получения разрешения на массовый выпуск дронов и участия в госзаказе. В правительстве РФ рассчитывают, что всего для этого будет предложено 24 модели российских беспилотников. Но пока график сертификации определен только для 14 моделей от шести компаний-изготовителей, уточняет РБК.

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