Слова Z-пропагандиста Прилепина вызвали скандал в Узбекистане 21.12.2023, 17:49

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Захар Прилепин

Один из политиков послал рашиста на три буквы.

Z-пропагандист Захар Прилепин предложил присоединить Узбекистан и другие территории бывшего СССР к России. Об этом он заявил на пресс-конференции о деятельности своего «Совета командиров».

Его слова вызвали скандал в Узбекистане.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель Общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов заявил, что угрозы Захара Прилепина по «вторжению в Узбекистан» совершенно неприемлемы, пишет gazeta.uz.

По его словам, подобные взгляды российских политиков усиливают негативное отношение к России среди узбекистанцев, а также ещё более снижают авторитет этой страны.

«Российским политикам необходимо осознать, что агрессивные настроения и слова не помогут завоевать друзей. Именно такие агрессивные действия вызывают ухудшение отношений с дружественными странами», — сказал Бобур Бекмуродов.

Парламентарий предупредил Прилепина, что подобные высказывания по законодательству Узбекистана влекут за собой уголовную ответственность (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана о посягательствах на конституционный строй Узбекистана).

Экс-депутат, советник министра экологии Расул Кушербаев ответил «господину Прилепину и другим, желающим завоевать Узбекистан» словами «пошёл на х…».

«К сожалению, подобных заявлений со стороны российских политиков становится всё больше. Это тревожно. [Однако] узбекистанцы смогут объединиться для сохранения независимости страны, даже если они не объединятся ради другой цели», — заявил он.

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