В Беларуси транспортный налог на некоторые авто поднимут в 10 раз 3 21.12.2023, 19:45

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Уже с Нового года.

С Нового года в Беларуси на некоторые комфортабельные авто в 10 раз собираются поднять ставки транспортного налога. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс и может затронуть около 2,4 тыс. автомобилей. Раньше речь шла о шести брендах, но сейчас список стал больше, сообщает Tochka.by со ссылкой на заместителя министра по налогам и сборам Эллу Селицкую.

Ранее представители МНС сообщали, что еще нет списка автомобилей, на который собираются поднять налог. Ожидалось, что туда попадут Maybach, возможно, новые Ferrari и Maserati, некоторые модели Mercedes, BMW, Audi. Важным условием было, чтобы с момента выпуска авто прошло не более трех лет. Об этом 21 декабря на конференции на тему налогообложения в 2024 году сообщила Элла Селицкая, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси.

«Увеличиваются ставки транспортного налога для владельцев люксовых автомобилей со сроком эксплуатации не более трех лет с даты их выпуска посредством применения по таким автомобилям коэффициента 10 к ставкам транспортного налога», — сообщила замминистра.

Элла Селицкая уточнила: предполагается, что в перечень транспортных средств будут включены люксовые модели автомобилей марок Bentley, Rolls-royce, Lexus, Porsche, Mercedes, Audi, BMW, Cadillac, Jeep, Land Rover и Jaguar.

Напомним, с 2024 года могут измениться ставки транспортного налога. В частности, проектом Налогового кодекса предусмотрено их десятикратное повышение для люксовых автомобилей. «По транспортным средствам, с года выпуска которых прошло не более трех лет, включенным в перечень транспортных средств повышенной комфортности, определяемый Советом министров, транспортный налог, включая авансовые платежи, исчисляется по ставкам, увеличенным в десять раз», — говорится в законопроекте.

Также чиновники намерены повысить и стандартные ставки транспортного налога. Его сумма зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 61 рубль в год, а хотят поднять до 66 рублей. По повышенной в десятикратном размере ставке выйдет 660 рублей, если введут изменения.

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