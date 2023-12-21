В результате стрельбы в университете в Праге погибли 10 человек 3 21.12.2023, 19:29

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Еще порядка 25 человек получили ранения.

В результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги погибли одиннадцать человек, включая нападавшего, сообщает скорая помощь чешской столицы.

«11 убитых, включая нападавшего, 9 тяжело ранены, 5-6 получили ранения средней степени тяжести, до 10 получили легкие ранения. Цифры еще могут измениться», — говорится в публикации ведомства в X.

Стрельба в здании университета произошла днем 21 декабря. По данным Aktu.cz, нападавший использовал длинноствольное оружие с оптикой. Полиция Чехии сообщила о ликвидации стрелка. По словам мэра Праги Богуслава Свободы, нападавший упал с верхних этажей здания и скончался. Очевидцы в соцсетях писали, что он покончил с собой.

Студенты и преподаватели забаррикадировались в аудиториях. Некоторые студенты с верхних этажей здания спрятались на крыше под козырьком, портал Novinky.cz публикует фотографии укрывшихся там людей. Укрывавшиеся в здании студенты сообщили, что одна из девушек, спрятавшихся на крыше, сорвалась, передавал портал Idnes.

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