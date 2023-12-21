Стрельбу в Карловом университете в Праге устроил 24-летний студент философского факультета 15 21.12.2023, 20:37

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Погибли не менее 15 человек.

Стрельбу в Карловом университете в центре Праги устроил студент. Ранее его объявили в розыск по подозрению в причастности к насильственной смерти в одном из чешских сел, сообщает издание Novinky.cz.

Днем 21 декабря полиция Чехии объявила в розыск 24-летнего Давида Козака — его заподозрили в причастности к насильственной смерти в одном из чешских сел. В это же время в Карловом университете в центре Праги неизвестный устроил массовую стрельбу, после чего покончил собой.

Этим стрелком оказался разыскиваемый Давид Козак. Он был студентом философского факультета в Карловом университете. Известно, что он получил степень бакалавра истории и европейских исследований, а затем получил степень магистра истории — он занимался изучением истории Польши.

Его мотивы выясняются.

Напомним, днем 21 декабря в Карловом университете в результате массовой стрельбы погибли 10 человек, по меньшей мере 20 получили ранения. Позже стало известно, что погибших — не менее 15.

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