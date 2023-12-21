закрыть
21 декабря 2023, четверг, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стрельбу в Карловом университете в Праге устроил 24-летний студент философского факультета

15
  • 21.12.2023, 20:37
  • 6,094
Стрельбу в Карловом университете в Праге устроил 24-летний студент философского факультета

Погибли не менее 15 человек.

Стрельбу в Карловом университете в центре Праги устроил студент. Ранее его объявили в розыск по подозрению в причастности к насильственной смерти в одном из чешских сел, сообщает издание Novinky.cz.

Днем 21 декабря полиция Чехии объявила в розыск 24-летнего Давида Козака — его заподозрили в причастности к насильственной смерти в одном из чешских сел. В это же время в Карловом университете в центре Праги неизвестный устроил массовую стрельбу, после чего покончил собой.

Этим стрелком оказался разыскиваемый Давид Козак. Он был студентом философского факультета в Карловом университете. Известно, что он получил степень бакалавра истории и европейских исследований, а затем получил степень магистра истории — он занимался изучением истории Польши.

Его мотивы выясняются.

Напомним, днем 21 декабря в Карловом университете в результате массовой стрельбы погибли 10 человек, по меньшей мере 20 получили ранения. Позже стало известно, что погибших — не менее 15.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы Роман Свитан
Кремль в панике
Кремль в панике Александр Невзоров
Белорусы должны быть готовы перехватить власть
Белорусы должны быть готовы перехватить власть Дмитрий Бондаренко
Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип