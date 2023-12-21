Головченко: Ни один белорусский регион не выполнил целевых показателей 1 21.12.2023, 23:07

Чиновники массово игнорируют поручения Лукашенко.

Ситуация в 11 районах Беларуси с населением более 80 тыс. человек в 2023 году ухудшилась и к их работе много претензий, заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании президиума Совмина.

«По итогам десяти месяцев нет ни одного региона, который выполнил бы все целевые показатели», — заявил Головченко.

Основную часть предусмотренных программой развития регионов показателей выполнили только Пинск, Лидский и Солигорский районы. Все остальные — половину или менее.

Хуже всего дело обстоит с инвестициями. Так, по инвестициям в основной капитал, планы выполнили лишь три района, во многих районах за год не заключили ни одного инвестдоговора.

Лукашист также отметил, что во многих райцентрах не выполняются планы по строительству жилья, хотя они обеспечены необходимым финансированием.

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