Мощный взрыв и сильный пожар: российский «шахед» ударил по жилому дому в Киеве
- 22.12.2023, 8:04
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Есть пострадавшие.
Российские оккупанты атаковали Киев «Шахедами». Один из них ударил прямо по многоэтажному жилому дому в Соломянском районе. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Беспилотник ударил по верхнему этажу дома. После этого начался сильный пожар. На место сразу поехали экстренные службы.
Позже стало известно о том, что в результате «прилета» пострадал как минимум один человек, его госпитализировали. О состоянии пострадавшего пока не сообщается. Еще одному пострадавшему оказали помощь на месте происшествия.
Из фото, которые появились в Сети, видно, что взрывной волной в доме выбиты окна, в квартирах есть разрушения.
В Министерстве внутренних дел заявили, что в результате атаки беспилотников обломками поврежден 26 этаж дома. Во многих квартирах выбиты окна и поврежден фасад дома.
В Сети сообщают о том, что по предварительным данным шахед влетел в квартиру украинского ведущего телемарафона Андрея Ковальского. Он чудом выжил.
Появилось видео с моментом «прилета» беспилотника по многоэтажному дому.
По данным спасателей, в доме частично разрушены стены квартир на 24-26 этажах. Еще в трех квартирах выбиты окна.
Кличко отметил, что обломки беспилотника также упали в Дарницком районе Киева. Там загорелся недостроенный частный дом. На место происшествия приехали пожарно-спасательные службы. Информации о пострадавших пока нет.