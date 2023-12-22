«Все в шоке»: рассказ белоруса из университета в Праге, где студент устроил стрельбу 2 22.12.2023, 8:30

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В этот момент белорус находился рядом со зданием вуза.

Белорус Александр Паршенков второй год пишет докторскую в Карловом университете.

Он докторант философского факультета, где в четверг, 21 декабря, один из студентов устроил стрельбу. В этот момент белорус находился в пяти минутах от здания вуза, сообщает zerkalo.io.

По словам Александра, трагедия произошла около 15.00 по Праге. В Минске в это время было 17.00. С докторантом мы созваниваемся уже вечером.

— Я сейчас у здания факультета, тут все огорожено. На всех этажах горит свет, — описывает ситуацию с места событий Александр и объясняет, почему он сейчас рядом с университетом. — Это мой факультет. Два года пишу здесь докторскую. За это время это место стало одним из моих домов. Хочу понять, как тут все выглядит теперь.

О том, что в вузе что-то случилось, Александр узнал от журналистки одного из чешских изданий. Она позвонила ему, чтобы спросить: «Правда ли на факультете спецназ?», и уточнить: «Что они там делают?»

— После этого я стал переписываться с ребятами в студенческих чатах. Параллельно написал подруге, она сказала: «Там стрельба». Больше она ничего не знала, — восстанавливает ход событий собеседник. — В центре города начали перекрывать движение, но никто не понимал, что происходит.

По словам Александра, на факультете сейчас период, когда перед сессией проходят последние занятия, «кто-то начинает что-то уже сдавать». Сам белорус последний раз был тут во вторник. В тот день довольно много людей находилось в здании. Предполагает, что в четверг здесь тоже было многолюдно.

— В чатах писали, что один из студентов пришел на факультет с оружием и на коридоре третьего этажа открыл огонь по людям. Возможно, события развивались еще и на четвертом этаже, — пересказывает обсуждения студентов собеседник. — Люди стали прятаться кто куда. Кто-то выбегал на улицу с поднятыми руками, кто-то выходил на крышу — на четвертом этаже есть такая возможность. Были те, кто прятались, сидя на четвертом этаже на парапете.

Позже появилась информация, что нападавший — студент философского факультета. Александр с ним не знаком.

— В чатах пишут, возможно, он был не совсем здоров, — говорит белорус. — Слышал, что после всего он выстрелил себе в горло.

Students hiding during a shooting at Charles University in Prague, Czech Republic, earlier today. pic.twitter.com/qN0Ns46OCM — Morbid Knowledge (@Morbidful) December 21, 2023

На вопрос, как он мог пронести на факультет оружие, Александр отвечает так:

— Это не проблема, [в здание] кто угодно мог зайти. У нас на входе сидят два вахтера, которые якобы проверяли «айсики» (студенческие билеты. — Прим. ред.), но у меня, например, за два года учебы его не спрашивали никогда. Но нужно учитывать — это философский факультет. Тут атмосфера свободы. Думаю, сейчас у нас изменится система безопасности. Будут приняты меры по ужесточению охраны. Но вряд ли это к чему-то приведет.

Что будет завтра с парами, Александр не знает. Полагает, «будут что-то решать», вероятно, занятия отменят.

Пока готовился текст, на электронную почту Александр, как и остальные парни и девушки, которые учатся на факультете, получил письмо, где сказано, что руководство отменяет все занятия и мероприятия с ожидаемой посещаемостью более 20 человек.

— Нужно понимать, тут философский факультет отличается от нашего. Это один из четырех первых факультетов Карлова университета, основанный еще при Карле. И тут все — филология, история, социология, психология, — перечисляет Александр. — Сейчас тут все в шоке. Такого никто не мог ожидать. Это тихая Прага.

Среди знакомых белоруса пострадавших и раненых нет.

— На философском факультете учатся и другие белорусы. Мы с ними на связи. Никто из них не пострадал: в момент трагедии никого в здании не было, — отмечает собеседник.

Напомним, днем 21 декабря в Карловом университете в результате массовой стрельбы погибли 10 человек, по меньшей мере 20 получили ранения. Позже стало известно, что погибших — не менее 15.

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