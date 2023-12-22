Отца нападавшего из университета Праги нашли убитым перед стрельбой 22.12.2023, 8:44

7,680

Давид Козак

Полученная информация проливает свет на мотив преступления.

В населенном пункте Гостоунь в Чехии днем в четверг, 21 декабря, нашли мертвым отца 24-летнего Давида Козака, который устроил стрельбу в одном из зданий Карлова университета в Праге. В результате инцидента погибло 15 человек.

Сам стрелок также мертв. Как сообщил руководитель полиции Чехии Мартин Вондрашек на брифинге, правоохранители получили информацию о том, что Давид Козак утром выехал из Гостоуня в Прагу, чтобы покончить с собой, передает blesk.cz.

«Полиция Чехии в 12:20 получила информацию о том, что 24-летний мужчина должен был отправиться в Прагу, заявив, что хочет свести счеты с жизнью. В 12:45 мы получили информацию о том, что в том же селе найден мертвый мужчина, отец подозреваемого», – сказал Вондрашек.

Он добавил, что вскоре полиция выяснила, что нападающий, который устроил стрельбу в здании философского факультета Карлова Университета в Праге, оказался 24-летним студентом этого заведения.

По данным журналистов, стрелок открыл огонь на четвертом этаже здания философского факультета. Предварительно, он застрелился, когда на место преступления съехались десятки машин правоохранителей.

СМИ пишут, что Давид Козак окончил бакалаврскую программу по истории и европейским студиям, а затем продолжил обучение на магистерской программе по истории. Специализировался на истории Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».