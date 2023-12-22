ISW: ВСУ изрядно потрепали 104-ю десантную дивизию РФ на плацдарме в Крынках 22.12.2023, 9:23

Стали известны детали боев за левый берег Днепра.

Украинские силы сохраняют свое присутствие на левом берегу Днепра, отбивая атаки врага в районе Крынок. Украинские и российские военкоры утверждают, что в районе Крынок продолжаются позиционные бои, а линия фронта на этом участке не изменилась. При этом обе стороны пишут о больших потерях в рядах как ВСУ, так и ВС РФ.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) решили проанализировать ситуацию на Херсонщине за прошедшие сутки.

В Генштабе Украины заявили о 30 попытка армии Путина выбить ВСУ с левого берега Херсонщины.

Украинский военкор Константин Машовец заявил, что в резерве «Днепр» находятся только два мотополка из состава 70-й мотодивизии. При этом не стоит забывать, что на территории оккупированного Крыма создано формирование «Группировка войск обороны Крыма», насчитывающая 31 батальон разного уровня укомплектования и вооружения.

Также противник продолжает формировать соединения 46-й и 47-й мотодивизий, а также 26-й мотобригады.

20 декабря армия РФ с помощью 328-го и 337-го штурмовых полков пыталась оттеснить ВСУ из Крынок, но безуспешно.

С помощь разведки враг пытался не допустить новую высадку ВСУ на левом берегу. С помощью имеющихся средств РЭБ враг пытается хоть как-то противостоять активному применению ВСУ на этом участке фронта беспилотников.

Есть неподтвержденная информация о том, что началась ротация в рядах 104-й десантной дивизии, которая две недели вела активные бои против ВСУ и понесла большие потери.

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