Стрелок из университета в Праге оставил записи на русском языке

Стрелок из университета в Праге оставил записи на русском языке14
- 22.12.2023, 9:36
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Что известно.
21 декабря в центре Праги прозвучали выстрелы: 24-летний Давид Козак открыл огонь по студентам философского факультета Карлова университета.
Жертвами нападавшего стали более двух десятков человек, 15 погибли.
Позже появилась информация о том, что стрелок анонсировал свое нападение в «Телеграм».
В мессенджере 9 декабря был создан канал David Kozák.
Все записи в нем сделаны на русском языке.
В одном из сообщений автор заявляет, что «вдохновляется» российскими стрелками, которые устраивали массовые убийства в школах.
«Я хочу сделать скулшутинг и, возможно, суицид…», - пишет будущий пражский стрелок за 11 дней до трагедии.
Также автор заявил, что ненавидит мир и мечтает оставить после себя большое количество боли.
В полиции говорят, что отца 24-летнего стрелка нашли убитым перед тем, как Козак напал на студентов в Праге.
Предварительно, молодой человек убил его, а потом отправился в столицу Чехии.