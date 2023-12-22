Стрелок из университета в Праге оставил записи на русском языке 14 22.12.2023, 9:36

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Что известно.

21 декабря в центре Праги прозвучали выстрелы: 24-летний Давид Козак открыл огонь по студентам философского факультета Карлова университета.

Жертвами нападавшего стали более двух десятков человек, 15 погибли.

Позже появилась информация о том, что стрелок анонсировал свое нападение в «Телеграм».

В мессенджере 9 декабря был создан канал David Kozák.

Все записи в нем сделаны на русском языке.

В одном из сообщений автор заявляет, что «вдохновляется» российскими стрелками, которые устраивали массовые убийства в школах.

«Я хочу сделать скулшутинг и, возможно, суицид…», - пишет будущий пражский стрелок за 11 дней до трагедии.

Также автор заявил, что ненавидит мир и мечтает оставить после себя большое количество боли.

В полиции говорят, что отца 24-летнего стрелка нашли убитым перед тем, как Козак напал на студентов в Праге.

Предварительно, молодой человек убил его, а потом отправился в столицу Чехии.

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