Бойцы ВСУ уничтожили «жирную» цель под Крынками в Херсонской области
- 22.12.2023, 13:43
- 4,618
Зрелищный момент показали на видео.
Украинские воины уничтожили уже третью огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» вблизи Крынков Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения вражеской техники опубликована в соцсетях.
«Уничтожение вражеской ТОС-1А «Солнцепек», жирной цели - всегда зрелищное событие. Бойцы отдельного разведбатальона морской пехоты и ССО рапортуют о третьей огнеметной системе ТОС-1А, превращенной в пепел в районе Крынков на левобережье Херсонщины», - говорится в сообщении.