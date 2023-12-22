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Бойцы ВСУ уничтожили «жирную» цель под Крынками в Херсонской области

  • 22.12.2023, 13:43
  • 4,618
Бойцы ВСУ уничтожили «жирную» цель под Крынками в Херсонской области

Зрелищный момент показали на видео.

Украинские воины уничтожили уже третью огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» вблизи Крынков Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения вражеской техники опубликована в соцсетях.

«Уничтожение вражеской ТОС-1А «Солнцепек», жирной цели - всегда зрелищное событие. Бойцы отдельного разведбатальона морской пехоты и ССО рапортуют о третьей огнеметной системе ТОС-1А, превращенной в пепел в районе Крынков на левобережье Херсонщины», - говорится в сообщении.

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