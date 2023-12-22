Китаю придется просить США смягчить санкции 22.12.2023, 14:08

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Пекину будет вынужден обратиться к своему геополитическому сопернику.

Санкции, введенные США и другими западными странами против России, не помешали Китаю развивать экономическое сотрудничество с ней. Он зарабатывает как на увеличении экспорта и скупке российской нефти с дисконтом, так и на операциях по обходу санкций. Но ограничительные меры против проекта «Арктик СПГ 2», реализуемого «Новатэком» Леонида Михельсона, заставляют Китай обратиться за разрешением к своему главному геополитическому сопернику, пишет The Moscow Times.

«Арктик СПГ 2» должен был начать поставки сжиженного газа с первой технологической линии в начале 2024 г. Но в ноябре США ввели против него санкции (включая недавно построенные перевалочные пункты «Новатэка» под Мурманском и на Камчатке), имея целью, по заявлению Госдепарамента, «с течением времени подорвать статус России как ведущего поставщика энергоресурсов». Теперь китайские компании Cnooc and China National Petroleum Corp. (CNPC), каждой из которой в проекте принадлежит по 10%, планируют обратиться в США за разрешением продолжить работу с ним, рассказали Bloomberg люди, знакомые с ситуацией.

По их словам, СПГ-танкеры нарушат американские санкции, если начнут вывозить газ с «Арктик СПГ 2». Между тем, Китай является крупнейшим импортером СПГ в мире, а Cnooc и CNPC причитается доля топлива в российском проекте. Но они также импортируют СПГ из США и не хотят ставить под удар свои закупки у американских производителей, говорят источники Bloomberg.

«Арктик СПГ 2», второй после «Ямал СПГ» крупнотоннажный проект «Новатэка» по производству сжиженного газа, предусматривает строительство трех технологических линий общей мощностью 19,8 млн тонн СПГ в год. Запасы месторождения, которое является его ресурсной базой, составляют 590 млрд кубометров (данные на конец 2022 г.). Помимо «Новатэка» (60%) и китайских компаний акционерами являются также французская TotalEnergies (10%) и Japan Arctic LNG (10%) — консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec.

Цель введенных в ноябре санкций — заблокировать странам Европы и Азии возможность закупать у «Арктик СПГ 2» газ, когда он начнет производиться в следующем году, поясняли Financial Times чиновники, юристы и аналитики.

В четверг Reuters и Bloomberg сообщили со ссылкой на источники, что «Новатэк» направил некоторым покупателям газа с «Арктик СПГ 2» уведомление о форс-мажоре: из-за санкций США начать поставки пока не представляется возможным. По словам источников «Интерфакса», «Новатэк» взял паузу, чтобы разрешить проблему, объявив форс-мажор и снимая тем самым риски штрафов в случае задержки поставок.

Форс-мажор не обязательно означает, что экспорта газа с проекта вообще не будет, написал в отчете Джейк Хорлсен, аналитик Energy Aspects: «Новатэк» лишь указывает, что внешние факторы могут не дать ему выполнить все контрактные обязательства. Объемы экспорта теперь будут зависеть от того, сможет ли «Новатэк» продавать СПГ по действующим контрактам или на спотовом рынке «ограниченному числу потенциальных покупателей, готовых игнорировать санкции США», отметил Хорлсен.

Дополнительным ограничительным фактором станет транспортировка, добавил аналитик. Если в случае с нефтью теневой флот смог наладить поставки, скрывая свои маршруты и операции по перевалке с судна на судно, то СПГ-танкеры специально предназначены для доставки топлива с гигантских специализированных терминалов, так что скрыть их передвижения практически невозможно, отмечает Bloomberg.

В долгосрочной перспективе «Новатэк» сможет решить проблемы с логистикой, но перепроектирование судов для перевозки СПГ (в феврале из российских проектов вышла французская GTT — единственный производитель полимерных мембран для резервуаров современных СПГ-танкеров; также ранее были остановлены поставки строившихся в Южной Корее танкеров) и разработка собственной технологии хранения, вероятно, займут годы, пишут аналитики «БКС экспресс».

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