Сомали, Ливия и Ирак обогнали Беларусь по скорости мобильного интернета 22.12.2023, 14:57

Интересная статистика.

В Беларуси скорость интернета — и мобильного, и широкополосного — ниже, чем во всех соседних странах. Это следует из свежего отчета, опубликованного веб-сервисом для проверки скорости интернета Speedtest.

Сервис составляет ежемесячный рейтинг скорости мобильного и фиксированного широкополосного доступа в сеть по всему миру, а также в отдельных городах. В отчете за ноябрь 2023 года оценили скорость скачивания, передачи данных и сетевую задержку мобильного интернета в 145 странах, а также широкополосного — в 181.

Мобильный интернет

Если говорить об общемировых показателях мобильного интернета, то средняя скорость скачивания составляет 48,61 Мбит/с. Средняя скорость передачи данных — 11,07 Мбит/с, а средняя задержка отклика (время, необходимое для передачи данных по сети) — 27 мс.

На первой позиции с большим отрывом оказались ОАЭ: там средняя скорость скачивания на мобильные устройства составила головокружительные 324,92 Мбит/с. За ними — Катар (243,95 Мбит/с), Кувейт (189,11 Мбит/с), Китай (161,56 Мбит/с), в первую пятерку также входит Норвегия (153,18 Мбит/с).

Беларусь на их фоне (и, забегая вперед, на фоне всех соседей) выглядит совсем неважно. Наша страна занимает в «мобильном» рейтинге 135-е место, то есть 11-е с конца, опустившись за год на две строчки.

Белорусский мобильный интернет в среднем предоставляет скорость скачивания — 11,94 Мбит/с (в четыре раза ниже среднемирового и почти в 30 раз ниже эмиратского), скорость передачи данных — 6,88 Мбит/с, а сетевая задержка в среднем составляет 28 мс. Все эти показатели в течение года то немного росли, то снова падали, но в целом практически не изменились.

По скорости мобильного интернета нашу страну оставляют за флагом все соседи: Литва на 27-м месте, Латвия — на 32-м, Польша — на 61-м, воюющая Украина — на 97-м, Россия — на 102-м. Беларусь уступает даже Сомали, Ливии, Мьянме и Ираку.

Сразу за Беларусью расположились Сирия и Венесуэла, а замыкают рейтинг Афганистан и Куба.

Широкополосный интернет

С широкополосным доступом в интернет ситуация в мире такая: средняя скорость скачивания — 90,21 Мбит/с, средняя скорость передачи данных — 41,18 Мбит/с, средняя задержка отклика — 9 мс. В среднем за год все показатели, кроме последнего, в мире немного подросли.

Самый шустрый фиксированный интернет — в Сингапуре (средняя скорость скачивания — 263,51 Мбит/с), Гонконге, Чили, Китае и Монако.

У Беларуси дела со скоростью широкополосного интернета лучше, чем мобильного. За год она прибавила 13 позиций и заняла 81-е место среди 181 страны, то есть даже оказалась в первой половине списка.

Средняя скорость скачивания в Беларуси — 62,06 Мбит/с, средняя скорость передачи данных — 51,34 Мбит/с. Оба показателя за год выросли, а средняя сетевая задержка как была 5 мс, так и осталась.

Но соседи нашей страны обгоняют ее и здесь. Польша по скорости фиксированного интернета — на 29-м месте, Литва — на 44-м, Латвия — на 53-м, Россия — на 55-м, Украина — на 66-м.

А что по городам?

Авторы рейтинга замерили и скорость интернета в конкретных городах мира. В топ «допрыгнули» и два белорусских — Минск и Гомель, правда, не очень высоко.

По скорости мобильного интернета Минск на 152-м месте из 169 со средней скоростью скачивания 16,09 Мбит/с, Гомель и вовсе плетется в конце — 164-е место и 9,75 Мбит/с. На первой же строчке оказался Дубай (ОАЭ) — там скачать данные на мобильное устройство можно с недостижимой для минчан скоростью 386,62 Мбит/с.

По средней скорости фиксированного интернета белорусские города снова рядом и теперь в середине списка: в Минске — 73,64 Мбит/с (93-е место из 195), в Гомеле — 67,04 Мбит/с (98-е место). А обогнал всех Пекин (296,32 Мбит/с).

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