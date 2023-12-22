Россияне послали на штурм Крынок БМП с чучелами 2 22.12.2023, 15:00

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Зачем?

Российские захватчики пытаются обмануть украинских военных в районе Крынок на левом берегу Херсонской области с помощью чучел солдат.

Об этом у себя в Telegram-канале «Говорять Снайпер» рассказал один из бойцов Сил обороны.

По его словам, разместив на броне боевых машин пехоты набитые куклы, россияне использовали их для имитации штурмовых действий, чтобы ввести командование ВСУ в заблуждение по поводу направления своих атак.

«Взорвали пару БМП с пехотой и БМП с чучелами, которые были отправлены для отвлечения внимания», — говорится в сообщении.

Кроме того, в соцсетях были обнародованы фото с чучелами российских военных на уничтоженной бронетехнике, которые также подтверждают безуспешное применение ВС РФ соответствующей тактики.

При этом примечательно, что, судя по снимкам, эффективность таких вот «солдат» оказалась ничуть не меньшей, чем настоящих российских десантников, чьи штурмы зачастую заканчиваются точно так же.

Напомним, что до этого оккупанты пытались атаковать украинские позиции, спрятавшись в специальные «коконы», однако такая тактика так и не дала желаемого результата.

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