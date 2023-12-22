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Политзаключенного Павла Виноградова перевели в тюрьму

  • 22.12.2023, 15:03
Политзаключенного Павла Виноградова перевели в тюрьму

Активист будет отбывать незаконный срок в Гродно.

Политзаключенного Павла Виноградова перевели в тюрьму. Его новый адрес: 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1. Тюрьма-1.

Павла Виноградова задержали ровно два года назад, 22 декабря 2021 года, у себя дома в Березино. Он стал фигурантом уголовного дела по ст. 130 (разжигание социальной вражды), ч. 2 ст. 367 (клевета на Лукашенко) и ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

16 марта 2022 года его осудили на пять лет лишения свободы.

Летом 2022 года у Павла диагностировали туберкулез, он похудел на 36 кг. В середине февраля 2023 года стало известно, что Павел вылечился от туберкулеза и его вернули обратно в волковысскую колонию.

В ноябре 2023 г. стало известно, что Павел полгода просидел в ШИЗО.

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