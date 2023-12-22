Израиль подвергся мощному обстрелу из сектора Газа 22.12.2023, 15:38

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Иллюстрационное фото

Это сильнейший ракетный удар за последние недели.

Израиль подвергся мощному обстрелу из сектора Газа

Как сообщает «Голос Израиля», были обстреляны центр, юг и а-Шарона: Тель-Авив-Яффо, Бат-Ям, Ришон-ле-Цион, Герцлия, Раанана, Кфар-Саба, Петах-Тиква, Холон, Ор-Иеуда, Гиватаим, Бней-Брак, Гиват-Шмуэль, Кирьят-Оно, Рамат-Ган, Рамат-ха-Шарон, Ход-ха-Шарон, Кфар-Шмариягу, Сдот-Дан, Дром-ха-Шарон, Хоф-ха-Шарон, Ашкелон, Ашдод, Гадера, Ган-Явне, Явне, Нес-Циона, Кирьят-Малахи, Хоф-Ашкелон, Беер-Тувия, Бренер, Гдерот, Ган-Равэ, Нахаль-Сорек.

Это сильнейший ракетный обстрел территории Израиля из Газы за последние недели. Сообщается, что были выпущены 30 ракет. Все они перехвачены.

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