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Израиль подвергся мощному обстрелу из сектора Газа

  • 22.12.2023, 15:38
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Израиль подвергся мощному обстрелу из сектора Газа
Иллюстрационное фото

Это сильнейший ракетный удар за последние недели.

Израиль подвергся мощному обстрелу из сектора Газа

Как сообщает «Голос Израиля», были обстреляны центр, юг и а-Шарона: Тель-Авив-Яффо, Бат-Ям, Ришон-ле-Цион, Герцлия, Раанана, Кфар-Саба, Петах-Тиква, Холон, Ор-Иеуда, Гиватаим, Бней-Брак, Гиват-Шмуэль, Кирьят-Оно, Рамат-Ган, Рамат-ха-Шарон, Ход-ха-Шарон, Кфар-Шмариягу, Сдот-Дан, Дром-ха-Шарон, Хоф-ха-Шарон, Ашкелон, Ашдод, Гадера, Ган-Явне, Явне, Нес-Циона, Кирьят-Малахи, Хоф-Ашкелон, Беер-Тувия, Бренер, Гдерот, Ган-Равэ, Нахаль-Сорек.

Это сильнейший ракетный обстрел территории Израиля из Газы за последние недели. Сообщается, что были выпущены 30 ракет. Все они перехвачены.

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