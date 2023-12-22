Xiaomi представила антикризисный 100-долларовый смартфон 1 22.12.2023, 15:59

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Чем он выделяется?

Компания Xiaomi вывела на рынок новый смартфон от своего суббренда Poco – Poco M6 5G. Это «младший брат» популярного Poco M6 Pro с камерой 50 Мп и 90 Гц экраном, пишет «Униан».

Стоимость составляет 110 долларов за начальную конфигурацию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а за 6+128 ГБ – 150 долларов. За эти деньги покупатели получают:

- IPS-экран на 6,74 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 3.

- 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 6100+, мощности которого предостаточно как для плавной работы системы, так и для гейминга на средних настройках графики.

- Аккумулятор емкостью 5000 мАч, он поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

- Неплохие фотовозможности: в основной камере два сенсора с главным на 50 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 5 Мп.

К дополнительным плюсам также можно отнести боковой сканер пальца, аудиоджек 3,5 мм и слот для карты памяти microSD до 1 ТБ. Также поддерживается установка двух SIM-карт. Из коробки стоит Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

Продажи POCO M6 5G стартуют 26 декабря пока только в Индии, доступные цвета – черный и пурпурный. За рубежом новинка начнет продаваться в 2024 году.

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