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WSJ: Токаев отказался спасать Путина

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  • 22.12.2023, 16:37
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WSJ: Токаев отказался спасать Путина
Касым-Жомарт Токаев

Важная деталь из расследования о мятеже Пригожина.

Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина раскрыл резервный план и союзников, на которых рассчитывает Кремль во время силового захвата власти в Москве. Пока президент РФ Владимир Путин прятался в загородной резиденции, секретарь Совбеза Николай Патрушев брал управление ситуацией на себя, пишет The Wall Street.

Патрушев совершил множество телефонных звонков и пытался искать поддержки и посредников в странах СНГ: были звонки в правительства Казахстана и Беларуси. Звонок Патрушева в Казахстан был страховкой от худшего сценария во время вторжения Пригожина. Патрушев рассчитывал на помощь, так как Россия поддержала Астану во время массовых беспорядков в Казахстане в начале 2022 года.

По словам сотрудника западной разведки и бывшего офицера российской разведки, Казахстан мог оказать сопротивление, если бы российские вооруженные силы не сдержали наемников ЧВК «Вагнер». Но президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался участвовать в переговорах и дистанцировался от конфликта.

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