Три российских Су-34 могли быть сбиты из ЗРК Patriot 4 22.12.2023, 17:28

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Подобных потерь у РФ не было с весны.

Российские ВКС потеряли сразу три бомбардировщика, которые ранее безнаказанно сбрасывали планирующие авиабомбы из тыла. Подобных потерь у РФ не было с весны.

Об уничтожении трех бомбардировщиков Су-34 на Южном направлении сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Потерю самолетов подтвердил пророссийский канал Fighterbomber. Он сообщает, что пилотов подобрала поисково-спасательная группа: «Всех забрали. Живых и мёртвых». В сети появились кадры предположительно с места приземления катапультировавшихся пилотов, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

В начале 2023 года у российских ВКС появился УМПК - Универсальный модуль планирования и коррекции. Это комплект крыльев и управляющей аппаратуры, который прикрепляется к свободнопадающим бомбам (РФ имеет большие запасы этих бомб с советских времен). Такие модернизированные боеприпасы при запуске с большой высоты могут пролетать до 50 километров. При этом бомбардировщик сбрасывает их в своем тылу и не заходит в зону действия ПВО противника средней дальности. Российские ВКС начали массово применять УМПК с лета 2023 года.

Су-34 скорее всего были сбиты из американского ЗРК Patriot, который перебросили ближе к фронту, в Херсонскую область, рассказал «МО» военный аналитик Ян Матвеев. «Patriot — самая дальнобойная система ПВО из тех, что есть у Украины. Он смог достать российские самолеты в 30-40 километрах за линией фронта, где они раньше чувствовали себя в полной безопасности. По официальным данным, Украина получила 3 комплекса: один от США и два от Германии. Один прикрывает Киев, второй Одессу — он, вероятно, сбил российский бомбардировщик Су-24 около острова Змеиный в начале декабря. А третий комплекс могли выдвинуть к фронту, чтобы пресечь безнаказанные бомбардировки с помощью УМПК».

Это крупнейшая единовременная потеря российских ВКС на войне с мая 2023 года, когда в Брянской области были сбиты 2 Су-34 и 2 вертолета Ми-8. Больше летательных аппаратов российские ВКС потеряли только во время мятежа Пригожина.

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