Преступник Талай привез в Гомель детей с оккупированной территории Украины

Преступник Талай привез в Гомель детей с оккупированной территории Украины2
- 22.12.2023, 18:23
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35 детей возрастом от 6 до 16 лет.
22 декабря в Гомель привезли 35 детей с оккупированной территории Украины. Все они из города Антрацит в «ЛНР», им от 6 до 16 лет.
Их отправят в лагерь «Дубровенка» Могилевского района. Большинство детей ранее уже привозили в Беларусь.
Детей с оккупированных Россией украинских территорий привезли при участии Фонда Алексея Талая. В Украине на Талая завели уголовное дело. Расследуется его деятельность по незаконному перемещению украинских детей.