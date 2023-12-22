«Подсолнух» на флаге Кыргызстана стал солнцем 2 22.12.2023, 19:42

2,364

Президент страны связал изменение флага с обретением независимости.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об изменении флага государства, сообщается на его сайте. Президент был инициатором этого процесса.

«Принятым законом волнообразная форма солнечного света на флаге Кыргызской Республики изменена на прямую», — уточняется в сообщении главное отличие новой версии.

«До этого в обществе активно озвучивали мнение, что наш флаг похож на подсолнух. Даже бывали такие случаи, когда приезжающие к нам в гости иностранцы говорили, что, наверное, в нашей стране подсолнух растет в большом количестве», — рассказывал Жапаров ранее и пояснял, что флаг не должен вызывать такую ассоциацию.

«Впредь будет так, будто солнце светит нам и улыбается. Я далек от каких-либо поверий и суеверий. Но все же мы должны надеяться, что отныне будем развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на нашем флаге, входящим через тундук», — считает кыргызский президент.

В парламенте Кыргызстана часть депутатов не поддержала инициативу. «Передо мной звезда вора в законе. Мне таким видится флаг. А не похож флаг на звезду Давида?» — задался вопросом Акбокон Таштанбеков.

Новый флаг стал копией езидского флага и флага Курдистана, а Турция — важный партнер Кыргызстана — ведет с Рабочей партией Курдистана кровопролитные бои, заявил лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков. Он предрек Кыргызстану проблемы с Организацией тюркских государств, «в которой ведущую роль играет Турция».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».