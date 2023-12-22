В Чехии объявили общенациональный траур после стрельбы в университете Праги 22.12.2023, 19:54

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В стране будут отменены спортивные и культурные мероприятия.

Суббота, 23 декабря, будет объявлена днем общенационального траура в Чехии после массовой стрельбы в Праге. В стране будут отменены спортивные и культурные мероприятия. Сейчас, сообщает BBC, центр чешской столицы оцеплен полицией, усилены меры безопасности в учреждениях.

Стрельба в здании Карлова университета стала самым массовым убийством в современной истории страны. 24-летний студент Давид Козак 21 декабря открыл стрельбу в коридорах и аудиториях вуза. 13 человек погибли, включая студентов и преподавателей. Имена жертв остаются не раскрытыми. Десять человек находятся в критическом состоянии, среди них гражданин Нидерландов и два туриста из ОАЭ.

Студенты и преподаватели пытались защититься, забаррикадировавшись внутри аудиторий. На видео в соцсетях видно, как люди выходят из окон на высоте и повисают на уступе, чтобы спрыгнуть на крышу. Туристы спешно покидали Карлов мост.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан и глава полиции Мартин Вондрашек заявили, что стрельба не связана с международным терроризмом, и мотивы Козака пока не установлены. «У нас есть очень новая, неподтвержденная информация с аккаунта в соцсети, что он, предположительно, сделал это под влиянием теракта, который произошел в России осенью этого года», — добавил Вондрашек.

Козак ранее не привлекал внимание правоохранительных органов В его доме обнаружен большой арсенал оружия.

Президент Чехии Петр Павел призвал к единству нации и подчеркнул, что событие не должно стать предметом политических споров. «Я глубоко опечален и испытываю беспомощность и гнев от мысли, что так бессмысленно потеряны жизни людей», — сказал Павел. Он также подчеркнул необходимость бороться с дезинформацией о произошедшем.

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