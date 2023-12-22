Новый министр внутренних дел Польши планирует укреплять забор на границе с Беларусью 22.12.2023, 22:09

Польша завершила возведение 206-километрового забора вдоль границы с Беларусью в июне 2023 года.

Заграждение на польско-белорусской границе «не обеспечивает полную безопасность нашей границы», поэтому его будут совершенствовать «для повышения эффективности», заявил новоназначенный министр внутренних дел Польши Мартин Кервиньский в интервью Радио ZET.

По словам чиновника, МВД проведет «очень глубокую» проверку забора. Одновременно Кервиньский анонсировал значительное усиление личного состава Подляшского отделения пограничной охраны, обеспечивающего охрану границы с Беларусью.

Польша завершила возведение 206-километрового забора вдоль границы с Беларусью в июне 2023 года. Строительство физического барьера стало реакцией Варшавы на организованные режимом Лукашенко потоки нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, стремящихся попасть в страны Евросоюза.

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