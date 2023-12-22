Рост цен оказался для россиян важнее президентства Путина 1 22.12.2023, 23:08

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Холодильник победил телевизор.

Вопреки всем усилиям пропаганды «достижения» Владимира Путина и даже война – вовсе не главное для россиян. Главное для людей – это инфляция. Можно сказать, что холодильник победил телевизор в битве за настроения населения, пишет The Moscow Times.

Главным событием уходящего года участники опроса «Левада-Центра» назвали рост цен, тарифов и курсов валют. Он лидирует с огромным отрывом – 38% против 25% у занявшего второе место выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Продолжение войны на третьем месте, 22%. Столько же у войны на Ближнем Востоке, у стрельбы в российских школах – 21% (можно было выбирать несколько ответов).

Экономисты часто называют инфляцию «налогом на бедных», поэтому для россиян она особенно чувствительна. Опросы фонда «Общественное мнение», которыми пользуется Центробанк, стабильно показывают, что четверть россиян едва сводят концы с концами. Результаты ноябрьского опроса: 6% денег не хватает даже на питание, а 20% хватает на еду, но не хватает на покупку одежды и обуви. Еще 33% не хватает средств на покупку крупной бытовой техники. Вместе с двумя первыми группами получается почти 60%.

Официально инфляция с начала года составила 7,1% (на 18 декабря), курс доллара вырос на 30,8%. Но многие товары-маркеры, на которые в первую очередь обращают внимание люди и которые для них особенно значимы, подорожали гораздо сильней. Это прежде всего продукты. С начала года яйца подорожали на 53%, помидоры и бананы – на 46%, курятина – на 29%, проезд в метро – на 16%.

Поэтому людям кажется, что цены растут гораздо сильнее. Наблюдаемая населением инфляция (ответ на вопрос «Как в целом менялись цены за прошедший год) обычно выше реальной, но в России разрыв огромен. В декабре она подскочила почти на 2 процентных пункта (п. п.) до 17%, это максимум за год. Инфляционные ожидания населения декабре тоже резко выросли – с 12,2% до 14,2%, это максимум с марта 2022 г.

«Люди получают больше денег, и при этом они уверены, что цены будут быстро расти. Поэтому граждане идут тратить деньги, пока они не обесценились. То есть можно честно сказать: народ официальной статистике по инфляции НЕ доверяет. По факту рост цен на отдельные востребованные группы товаров и еще более — услуг, принципиально иной», – отмечает профессор ВШЭ Евгений Коган.

ЦБ ведет отчаянную борьбу с инфляцией и для этого за полгода поднял ключевую ставку более чем вдвое – с 7,5% до 16%. Большинство экспертов ожидают, что это скоро подействует. Уже можно говорить о завершении периода «девальвационноз-инфляционного скачка» и постепенном переходе к нормализации ситуации, полагает заместитель гендиректора ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Аналитик Промсвязьбанка Денис Попов считает, что принятых мер достаточно, чтобы стабилизировать инфляцию.

Но значение проблемы роста цен для людей может перевесить высокую ставку и прочие меры. Они ждут, что инфляция будет высокой, и поэтому готовы брать кредиты под 22%, хотя раньше брали под 15%, рассуждает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах: «Если копнуть, то выяснится, что они рассчитывают, что либо инфляция все это обесценит, либо что зарплаты вырастут. Основной вопрос в том, как поведут себя потребители: люди начнут больше экономить и сберегать, ожидая снижения инфляции, или, наоборот, будут много тратить, а вслед за ними бизнес будет брать кредиты и получится, что инфляция сама себя поддерживает. И вот это ключевая развилка».

Заметнее всего растут доходы наименее обеспеченных групп, традиционно имеющих более высокую склонность к потреблению, обращают внимание аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Так что рост доходов населения будет увеличивать спрос и разгонять цены сильнее, чем раньше. А решить главную проблему россиян будет сложнее.

Если отбросить мифы и пропаганду, россияне всегда ставили на первое место материальное благополучие. «Великая Держава», о которой столько говорится и в которой хотят жить многие россияне, в их представлении вовсе не страна, вызывающая страх у других и делающая что хочет. «Главный признак «Великой Державы» — благосостояние народа, жить по таким же стандартам, как в «нормальных странах» (то есть как «на Западе»). И это желание лишь усиливается за 20 лет», – пишет социолог и бывший директор «Левада-Центра». Этот ответ на вопрос, что входит в понятие «Великая Держава», в 2021 году выбрали более 60%. На втором месте (около 50%) – сильная экономика, и лишь на третьем – военная мощь с ядерным оружием. Популярность этого ответа за время путинского правления выросла с 30% в 1999 г. до 46%, но все же холодильник для россиян пока важнее телевизора.

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